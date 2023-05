Svezia-India: ministro Esteri Jaishankar conclude oggi visita, poi tappa in Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, conclude oggi la sua visita ufficiale in Svezia, iniziata il 13 maggio, la prima nel Paese scandinavo da quando ha assunto l’incarico, organizzata in occasione del 75mo anniversario delle relazioni bilaterali e della presidenza di turno svedese dell’Unione europea. A Stoccolma Jaishankar, come lui stesso ha riferito su Twitter, ha partecipato al secondo Forum ministeriale Ue - Indo-Pacifico, insieme a rappresentanti del G20, dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean), dell’Unione africana e del G7, a margine del quale ha avuto colloqui con diversi omologhi. Nel suo intervento Jaishankar ha evidenziato gli interessi dell’Ue nella regione indo-pacifica, in particolare nella tecnologia, nella connettività, nel commercio e nella finanza. Inoltre, ha sottolineato quale “sfida formidabile” sia “rispondere all’economia non di mercato” e quanto sia necessaria la diversificazione delle catene di approvvigionamento globali. (segue) (Inn)