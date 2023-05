Svezia-India: ministro Esteri Jaishankar conclude oggi visita, poi tappa in Belgio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suo parere il confronto tra l’Ue e l’Indo-Pacifico è importante per un mondo multipolare. Inoltre, l’India, in trasformazione e in ascesa su scala globale, si intersecherà maggiormente con l’Ue nei prossimi anni. Infine, il ministro indiano ha ricordato alcune piattaforme di collaborazione focalizzate sull’area come il Quad e l’Iniziativa per gli Oceano Indiano e Pacifico (Ipoi). Jaishankar e l’omologo della Svezia, Tobias Billstrom, hanno avuto “ampie discussioni” e si sono “impegnati a portare la cooperazione bilaterale a un livello superiore”. Il rappresentante di Nuova Delhi ha incontrato anche il ministro della Difesa svedese, Pal Jonson, con cui ha avuto uno scambio di opinioni sulla sicurezza regionale e globale. Nella giornata di ieri Jaishankar ha avuto un incontro con una rappresentanza della comunità indiana in Svezia. (segue) (Inn)