Germania: elezioni a Brema, vince il Partito socialdemocratico tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha vinto le elezioni tenute ieri a Brema per il rinnovo del parlamento della città-Stato con il 29,8 per cento dei voti. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, rispetto al voto tenuto nel Land nel 2019, la Spd guadagna 4,9 punti. L'Unione cristiano-democratica (Cdu) perde, invece, l'uno per cento e si attesta al 25,7 per cento, seguita a distanza dai Verdi che arretrano dal 17,4 all'11.9 per cento. La Sinistra scivola dall'11,3 all'11,1 per cento, il Partito liberaldemocratico (Fdp) dal 5,9 al 5,2 per cento. Formazione della destra populista, Brema arrabbiata (Biw) avanza dal 7,1 al 9,5 per cento. Gli altri partiti scendono complessivamente dall'11,4 al 6,8 per cento. Dal 2019, Brema è governata da una coalizione tra Spd, Verdi e La Sinistra, con il socialdemocratico Andreas Bovenschulte come sindaco e primo ministro.(Geb)