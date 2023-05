G7: Valditara, personalizzazione istruzione, valorizzazione docenti e Ia al centro della ministeriale di Kanazawa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti chiave del dibattito, ha aggiunto Valditara, "la necessità di valorizzare la professione docente, ridando autorevolezza e centralità sociale alla loro figura. Poi l'importanza data al collegamento tra scuola, impresa e territorio e la centralità dell'istruzione tecnico-professionale". Al centro della ministeriale del G7 è figurato anche il tema dell'intelligenza artificiale adattiva, che "può avere un ruolo importante ma va governata all'interno di una scuola che è comunità fondata sulle relazioni umane". Il ministro ha posto infine l'accento sulla mobilità studentesca, strumento "non solo per lo scambio di conoscenza, ma anche per lo sviluppo di valori comuni". (Git)