G7: leader Usa, Giappone e Corea del Sud si incontreranno a margine del vertice di Hiroshima

- I leader di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud parteciperanno a un incontro trilaterale a margine del vertice del G7 in programma dal 19 al 21 maggio a Hiroshima, in Giappone. Lo ha annunciato il vicedirettore dell'Ufficio di sicurezza nazionale sudcoreano, Kim Tae-hyo. Il presidente coreano Yoon Suk-yeol, che presenzierà al vertice del G7 su invito del premier giapponese Fumio Kishida, prenderà parte a un incontro trilaterale con quest'ultimo e il presidente Usa Joe Biden domenica 20 maggio, per discutere il coordinamento strategico contro le provocazioni della Corea del Nord. Kim ha precisato che al termine dell'incontro trilaterale non è previsto un comunicato congiunto. (segue) (Git)