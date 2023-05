Thailandia: elezioni parlamentari, Move Forward pronto a proclamare vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito progressista Move Forward si appresta a proclamare ufficialmente vittoria dopo le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri in Thailandia e che sono culminate come previsto in una vittoria delle principali forze di opposizione. Con il 99 per cento delle schede scrutinate, Move Forward - guidato dal 43enne imprenditore Pita Limjaroenrat - ha ottenuto il sostegno di 14 milioni di elettori, divenendo il primo partito del Paese, e dovrebbe aggiudicarsi circa 151 seggi alla Camera bassa. Altri 141 seggi dovrebbero andare a Pheu Thai, la forza politica guidata dalla 36enne Paetongtarn Shinawatra, nipote di Yingluck e figlia maggiore dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, deposto a sua volta da un colpo di Stato militare nel 2006, e in esilio autoimposto dal 2008. Proprio Paetongtarn si è complimentata con Move Forward per la vittoria, affermando che Pheu Thai è pronto a collaborare. Il partito di governo Palang Pracharat è solo quarto, con 42 seggi. (segue) (Fim)