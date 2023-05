Usa-India: prima sessione di dialogo strategico sul commercio il 4 e 5 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in visita ufficiale negli Stati Uniti e parteciperà a una cena di Stato a Washington il 22 giugno su invito del presidente Usa, Joseph Biden, e della first lady Jill. La visita, annunciata la scorsa settimana dal ministero degli Esteri indiano, “sottolineerà la crescente importanza del partenariato strategico” e “i leader avranno l’opportunità di esaminare la stretta cooperazione bilaterale in vari settori di comune interesse, tra cui la tecnologia, il commercio, l’industria, l’istruzione, la ricerca, l’energia pulita, la difesa, la sicurezza, l’assistenza sanitaria e l’approfondimento delle connessioni interpersonali”. Modi e Biden, inoltre, esploreranno le possibilità di rafforzare la collaborazione India-Usa nei consessi multilaterali, tra cui il G20 e il Quad, sulla base di una visione condivisa per un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo. (Inn)