Turchia: elezioni, Paese verso il ballottaggio dopo spoglio del 98 per cento delle schede

- Dopo lo spoglio del 98,6 per cento delle schede, il presidente uscente, Recep Tayyip Erdogan, alla guida dell’Alleanza per il popolo, ha ottenuto il 49,3 per cento dei voti, mentre al capo dell’Alleanza per la nazione, Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp), è andato il 45 per cento dei consensi. Lo ha riferito il quotidiano turco “Yeni Safak”, precisando che il terzo candidato, Sinan Ogan, ha ottenuto 5,2 per cento dei voti. Poiché nessuno dei candidati ha raggiunto il 50 per cento più uno dei voti, soglia necessaria per una vittoria al primo turno, l’esito delle elezioni presidenziali è rinviato al 28 maggio. Per quanto riguarda le elezioni parlamentari, invece, il Partito giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan è in testa con il 35,4 per cento dei voti, che gli valgono 266 seggi in Parlamento, mentre al secondo posto c’è il Chp con il 25,4 per cento dei voti e 168 seggi. Il Partito del movimento nazionalista (Mhp, parte dell'Alleanza per il popolo) è terzo, con il 10,1 per cento dei consensi e 51 seggi, mentre al quarto posto si trova il Partito buono (Iyi) di Meral Aksener (parte dell'Alleanza per la nazione), che ha ottenuto il 9,8 per cento dei voti. (Res)