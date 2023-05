Usa: oleodotti, accordo da 14 miliardi di dollari tra Oneok e Magellan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore di oleodotti Oneok ha concordato ieri l'acquisizione dell'azienda rivale Magellan Midstream Partners per circa 14 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'accordo darà vita a una tra le più grandi compagnie statunitensi di trasporto e stoccaggio dell'energia. Il prezzo di acquisizione rappresenta un premio di circa il 22 per cento rispetto al valore id mercato di Magellan registrato alla fine della scorsa settimana. Oneok ha riferito che acquisirà anche i 5 miliardi di debito netto dell'azienda concorrente. La chiusura dell'accordo è prevista per il terzo trimestre di quest'anno, ed è vincolata all'approvazione dei regolatori e degli investitori. (Was)