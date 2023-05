Turchia: media, elezioni presidenziali cruciali anche per il mercato mondiale dell’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esito delle elezioni presidenziali in Turchia, rinviato al ballottaggio previsto per il 28 maggio prossimo, è cruciale anche per il mercato mondiale dell’energia. Lo ha dichiarato il quotidiano emiratino “The National”, precisando che a pesare sul risultato del primo turno delle presidenziali è stata una serie di fattori, tra i quali la crisi economico-finanziaria e il suo devastante impatto sociale, il terremoto dello scorso 6 febbraio e le successive misure per le popolazioni colpite, l’ostilità nei confronti dei rifugiati siriani, le preoccupazioni per l’autoritarismo e le accuse di corruzione nei confronti del presidente uscente, Recep Tayyip Erdogan, i diritti delle donne, il rapporto con i curdi e la possibilità di un’interferenza della Russia nelle elezioni, sostenuta negli ultimi giurdi dal principale rivale di Erdogan, Kemal Kilicdaroglu. L’energia, dunque, non è tra i fattori che hanno influito sul risultato del primo turno delle elezioni, ma l’esito di queste ultime potrebbe avere su questo settore significative conseguenze a livello mondiale. In primo luogo, per le relazioni con Mosca, fruttuose (sia pure con qualche momento di tensione) per Erdogan, piuttosto ambigue nel caso di Kilicdaroglu, da cui ci si attende in generale un atteggiamento più allineato con la Nato. In secondo luogo, c’è il rapporto con l’Iraq, fondamentale per le esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan. In terzo luogo, ci sono i giacimenti di gas recentemente scoperti nel Mediterraneo orientale. (Res)