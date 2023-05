Medio Oriente: al via le celebrazioni del 75mo anniversario della “Nakba” palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri le organizzazioni palestinesi e per la solidarietà con il popolo palestinese hanno dato il via alle celebrazioni del 75mo anniversario della “Nakba”, la “catastrofe” coincisa con la fondazione dello Stato di Israele. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, precisando che in diverse città europee, in particolare Francoforte, Stoccarda e Oslo, sono state organizzate manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese. Cortei sono stati indetti, inoltre, in molte città palestinesi della Cisgiordania. Qui, tuttavia, come nella Striscia di Gaza, le vere celebrazioni avranno luogo oggi, all’insegna dello slogan “la ‘Nakba’ è un crimine continuo, il ritorno è un diritto”. Un riferimento alle rivendicazioni dei rifugiati che vivono nei molti campi profughi della regione. Infatti, secondo l’Ufficio centrale di statistica dell’Autorità palestinese (Anp), che ha ripreso i dati dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), i rifugiati registrati al dicembre 2020 erano 6,4 milioni. Di questi, il 28,4 per cento vive nei 58 campi profughi ufficiali: dieci in Giordania, nove in Siria, 12 in Libano, 19 in Cisgiordania e 8 nella Striscia di Gaza. Al momento della fondazione dello Stato di Israele, circa 957.000 palestinesi furono costretti a lasciare le loro città. A questi, si aggiunsero gli oltre 200.000 profughi della guerra dei sei giorni del 1967, tra Israele e una coalizione di Stati arabi guidata dall’Egitto. (Res)