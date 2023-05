Medio Oriente: ministero Esteri Anp chiede mandato arresto internazionale per Ben Gvir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto ieri alla Corte penale internazionale (Icc) di spiccare un mandato di arresto nei confronti del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir. Lo ha riferito il quotidiano saudita con sede a Gedda “Arab News”. L’Anp, infatti, ha puntato il dito contro le affermazioni di Ben Gvir sull’eventualità di condurre uccisioni mirate di palestinesi in Cisgiordania, come è accaduto nella Striscia di Gaza durante l’ultimo scontro, prima del cessate il fuoco del 13 maggio, concordato grazie alla mediazione egiziana. Le affermazioni di Ben Gvir, secondo il ministero degli Esteri dell’Anp, rappresentano “una licenza di uccidere cittadini palestinesi” e sono espressione di una “mentalità colonialista ed espansionista”, finalizzata all’annessione graduale della Cisgiordania. L’obiettivo di Ben Gvir, secondo l’Anp, è dunque la “pulizia etnica” e la sostituzione della popolazione palestinese con coloni israeliani. Inoltre, le operazioni israeliane in Cisgiordania violano il diritto internazionale e rispondono al desiderio di “indimidazione nei confronti dei cittadini palestinesi” e di “seminare caos e distruzione”. Da parte loro, il presidente e il primo ministro dell’Anp, Mahmoud Abbas e Mohammed Shtayyeh, hanno elogiato il ruolo dell’Egitto di mediatore tra la Jihad islamica e Israele. Abbas, in particolare, ha dichiarato che il cessate il fuoco riflette la solidità delle relazioni tra Egitto e Palestina e l’interesse del presidente egiziano, Abdel Fattal al Sisi, per la causa palestinese. (Res)