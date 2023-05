Medio Oriente: media, 80 per cento dei palestinesi auspicherebbe mediazione della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’80 per cento dei palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza auspica una mediazione della Cina per risolvere il conflitto con Israele, dopo il successo diplomatico di Pechino nella ripresa delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita, con l’accordo dello scorso 10 marzo. Lo ha riferito il quotidiano saudita con sede a Gedda “Arab News”, analizzando i risultati del sondaggio commissionato a YouGov. Prima del 10 marzo, invece, tra i potenziali mediatori, l’opinione pubblica palestinese prendeva in considerazione anzitutto la Russia, seguita da Unione Europea e Cina. Il 60 per cento degli intervistati, di contro, ha affermato di non riporre fiducia in un’eventuale mediazione degli Stati Uniti. Quanto alla soluzione dei due Stati, oltre la metà dei palestinesi ritiene ancora che sia l’ipotesi migliore per la soluzione del conflitto israelo-palestinese, anche se l’86 per cento ha dichiarato di avere l’impressione che Israele “non abbia intenzioni serie” a firmare un accordo di pace. Sul fronte interno, invece, il 63 per cento degli intervistati non si sente rappresentato da nessuna delle due principali forze politiche, il movimento di liberazione nazionale della Palestina Fatah (che trova la sua espressione politica nell’Autorità nazionale palestinese) e il movimento di resistenza islamica Hamas. Inoltre, il 75 per cento non ha fiducia nella classe politica palestinese attuale. (Res)