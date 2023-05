Argentina: amministrative, il peronista Ziliotto si conferma governatore della provincia della Pampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peronista Sergio Ziliotto si è confermato governatore della provincia argentina della Pampa. Con l'83,7 per cento delle schede scrutinate, Ziliotto, del Fronte giustizialista pampeano, ha ottenuto il 47,4 per cento dei consensi, oltre cinque punti in più di Martin Berhongaray, candidato del centrodestra (42,1 per cento). Le urne consacrano il controllo che il centrosinistra esercita sulla Pampa dal 1983, ma le opposizioni, che accorciano di molto le distanze, parlano di risultato storico. Una vittoria comunque importante per la coalizione del governo nazionale, in difficoltà per il continuo aumento dell'inflazione, a pochi mesi dalle elezioni generali di ottobre. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, sarà oggi proprio nella provincia a celebrare il successo di Ziliotto. La provincia della Pampa, che confina ad est con quella di Buenos Aires, si trova nel centro del Paese. Il settore trainante della sua economia è l'allevamento, pratica diffusa in tutto il territorio provinciale. (Abu)