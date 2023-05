Ucraina: Zelensky a "Washington Post", invio munizioni essenziale per poter lanciare offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina necessita dell'invio di ulteriori munizioni per poter intraprendere un'offensiva contro le forze russe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lunga intervista al quotidiano "Washington Post", che ha toccato anche i contenuti dei documenti riservati del Pentagono trapelati nelle scorse settimane. I preparativi per la controffensiva delle forze ucraine "per noi sono una questione prioritaria, perciò abbiamo dovuto preparare i nostri piani in anticipo", ha spiegato Zelensky, che però ha aggiunto: "La verità è questa: ci sono problemi in diverse aree, e il primo riguarda ovviamente le munizioni. Dico che questa è una priorità non per lamentarmi, ma perché è una risorsa senza la quale una controffensiva è impossibile. (...) Senza questa risorsa, la difesa dello Stato è impossibile". Il presidente ucraino ha anche fatto riferimento alle perdite di armamenti e personale subiti dall'Ucraina: "Il punto è di avviare una controffensiva e di non perdere il territorio di cui assumiamo il controllo. Siamo più forti, penso che siamo più motivati della Russia. Ciononostante, dobbiamo essere pronti a tutto, accumulare armi e personale motivato", ha spiegato il presidente, sostenendo che "la nostra tattica, sin dall'inizio della guerra e prima della guerra (...) è stata di mantenere il controllo di tutto il nostro territorio ma risparmiando più personale possibile". (segue) (Was)