Ucraina: Zelensky a "Washington Post", invio munizioni essenziale per poter lanciare offensiva (2)

- Un altro fattore cruciale per la riuscita della controffensiva sono le condizioni meteorologiche: il fango ha impedito sinora la conduzione di vaste manovre sul campo, ma ha anche posto significative difficoltà per le forze russe, come riconosciuto da Zelensky: "Hanno fallito la loro offensiva. Hanno parzialmente fallito. Vediamo che di volta in volta tentano di attaccare, ma sono intrappolati nel fango e dalle loro decisioni, e nel fango della scarsa motivazione del loro personale militare". Secondo Zelensky, "ovunque i russi hanno ottenuto successi parziali, o successi limitati nel tempo, e poi sono stati nuovamente respinti dalle nostre truppe". Zelensky ha dichiarato inoltre che il rifiuto delle autorità ucraine di fornire indicazioni in merito alle perdite militari subite da Kiev "è una decisione generale delle nostre forze armate. Tutto questo verrà reso noto dopo la fine della guerra. Conosciamo le perdite, contiamo ogni persona, e questa, ovviamente, è una delle cose che saranno del tutto accessibili al mondo intero". (segue) (Was)