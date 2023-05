Ucraina: Zelensky a "Washington Post", invio munizioni essenziale per poter lanciare offensiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando il recente colloquio telefonico con l'omologo cinese Xi Jinping, Zelensky ha dichiarato che "è molto importante che la Cina rispetti la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina sulla base dei nostri confini amministrativi del 1991, inclusa l'isola di Crimea. (...) In risposta a questo, ho sentito che la Cina rispetta l'integrità dell'Ucraina. Il secondo aspetto che è stato sollevato da parte nostra è stata la deportazione di bambini", ha aggiunto Zelensky, affermando che la Russia "ha portato via 19 mila bambini, e non abbiamo trovato un formato per il loro ritorno". Zelensky ha inoltre escluso l'organizzazione delle elezioni parlamentari in Ucraina il prossimo autunno: "Se abbiamo la legge marziale, non possiamo avere le elezioni. La costituzione proibisce qualunque elezione durante la legge marziale". (segue) (Was)