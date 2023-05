Ucraina: Zelensky a "Washington Post", invio munizioni essenziale per poter lanciare offensiva (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino ha reagito infine con nervosismo alle domande della "Washington Post" riguardo i contenuti dei documenti riservati del Pentagono relativi al conflitto in Ucraina. Zelensky ha negato di aver ordinato l'occupazione di insediamenti in territorio russo per usarli come merce di scambio, o di aver caldeggiato "la distruzione dell'economia ungherese" tramite attentati contro l'oleodotto Druzhba. Il capo dello Stato ha anche rifiutato di commentare le indiscrezioni in merito a presunti contatti tra l'intelligence militare ucraina e Evgenij Prigozhin, leader del gruppo paramilitare russo Wagner: "Sono presidente di un Paese in guerra, ho già detto che questi documenti non fanno bene al nostro popolo", ha detto Zelensky, prima di rivolgere una dura critica al quotidiano statunitense per la sua continua attività di divulgazione dei documenti trapelati in rete: "(Questi documenti) non erano su Internet. Erano parte (di una chat privata). Noi, la società comune, non potevano accedervi. E poi, mi par di capire, si è saputo che sarebbe stato pubblicato parzialmente tutto quanto. Penso sia stata una decisione vostra, del vostro comitato editoriale. Siete voi a pubblicare queste informazioni una ad una ogni giorno", ha accusato il presidente rivolgendosi direttamente al suo intervistatore, e avvertendo che la divulgazione dei documenti riservati mette a rischio la riuscita della controffensiva e la sicurezza degli ucraini. (Was)