Argentina: amministrative, il peronista Melella si conferma governatore della provincia della Terra del Fuoco

- Il peronista Gustavo Melella si è confermato governatore della provincia argentina della Terra del Fuoco. Melella, il cui vantaggio sugli oppositori era certificato dai sondaggi della vigilia, è riuscito con il 51,3 per cento dei voti ad evitare il temuto ballottaggio. Forte di una formula che unisce partiti anche lontani fra loro, l'esponente del Partito giustizialista ha staccato di netto il conservatore Hector Stefani, fermo all'11,1 per cento. Le opposizioni di centrodestra pagano un'offerta eccessivamente frammentata, con la presenza di due candidati legati ai due alfieri della coalizione Insieme per il cambio (Jxc): Stefani contava sull'appoggio di Horacio Larreta, sindaco uscente della città metropolitana di Buenos Aires, mentre Pablo Daniel Blanco, con il 5,63 per cento, aveva dalla sua l'ex ministro della sicurezza, Patricia Bullrich, esponente dell'ala più conservatrice della coalizione. (segue) (Abu)