Argentina: amministrative, il peronista Melella si conferma governatore della provincia della Terra del Fuoco (2)

- Sorpresa ha destato l'alta quota di schede in bianco, il 20 per cento circa, più dei candidati sconfitti, e il terzo posto di Andrea Almiron De Pauli, che ha ottenuto il 7,5 dei consensi, più del doppio di quelli pronosticati da tutti i sondaggi. De Pauli è "sponsorizzata" da Gustavo Milei, il fondatore del partito ultra liberista La libertà avanza, che sta consolidando le possibilità di un risultato importante alle presidenziali di ottobre. La Terra del Fuoco è la provincia più a sud del Paese e comprende anche porzioni dell'Antartide e le Isole del sud Atlantico, compreso l'arcipelago delle Falkland, la cui sovranità è rivendicata però dal Regno Unito. Il capoluogo è Ushuaia, la caratteristica città alla "Fine del Mondo", nota per il contrasto tra il porto marittimo e le catene montuose completamente innevate alle spalle. L'economia della Terra del Fuoco si aggira all'1 per cento del prodotto interno lordo nazionale, ed ha nella pesca il settore trainante. (Abu)