Business news: Argentina, Fmi punta a rafforzare programma tenendo conto della siccità

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sta cercando di rafforzare il suo programma con l'Argentina, tenendo conto dell'impatto della siccità. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità nel contesto della difficile situazione economica, che ovviamente è stata esacerbata dalla storica siccità che l'Argentina sta affrontando", ha detto Julie Koszak, portavoce del Fmi, in una conferenza stampa. In questo senso, Koszak ha sostenuto che "il focus delle discussioni che si stanno svolgendo ora, per la quinta revisione (del programma), è stato sul rafforzamento del programma tenendo conto dell'impatto della siccità". (Res)