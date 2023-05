Business news: Brasile-Italia, ambasciata promuove incontro internazionale d'affari a Rio Grande do Sul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Brasilia e il consolato generale d'Italia a Porto Alegre, in collaborazione con la Federazione delle industrie dello stato di Rio Grande do Sul (Fiergs), l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice Brasile), la Federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura (FederUnacoma) e le Camere di commercio italiane nel Rio Grande do Sul e di San Paolo, organizzano il 16 maggio a Porto Alegre l'incontro internazionale d'affari "Rio Grande do Sul e Italia. Innovazione e tecnologia nel settore agroindustriale e opportunità per le imprese italiane". Sedici importanti società italiane di punta offriranno al mercato agro-industriale dello stato di Rio Grande do Sul un panorama aggiornato delle opportunità del settore tecnologico e della digitalizzazione italiana. L'incontro si concluderà con una sessione di incontri bilaterali e commercio tra imprese (B2B). L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata al seguente link: https://bit.ly/EncontroRS_it%C3%A1lia (Res)