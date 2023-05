Turchia: leader opposizione Kilicdaroglu fiducioso in visita del probabile ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell'opposizione turca, Kemal Kilicdaroglu, ha espresso fiducia commentando i risultati preliminari delle elezioni presidenziali che si sono svolte ieri in Turchia e la prospettiva sempre più probabile di un ballottaggio. "Se la nazione vorrà un secondo turno, per noi va bene", ha commentato l'avversario del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo la pubblicazione degli ultimi aggiornamenti da parte delle autorità elettorali, che gli attribuiscono il 44,79 per cento dei consensi con quasi il 92 per cento delle schede conteggiate. "Siamo felici, nonostante le insinuazioni e gli insulti di Erdogan, che non abbia ottenuto il risultato che voleva", ha dichiarato il leader dell'opposizione. "La nostra gente dovrebbe stare sicura che vinceremo senza dubbio, e riporteremo la democrazia in questo Paese". (segue) (Tua)