Usa: Trump pronto a riarruolare l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato nel corso di un comizio che in caso di vittoria alle elezioni presidenziali 2024 richiamerebbe al suo fianco il tenente generale dell'Esercito in congedo e suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. "Devo dire, il generale Flynn è un ufficiale e un uomo tutto d'un pezzo. Ha sopportato abusi come nessun altro al suo posto avrebbe potuto, e ne è uscito più grande, migliore, più forte di prima", ha detto Trump durante un intervento telefonico a un comizio a Miami. Flynn è stato consigliere per la sicurezza nazionale per poche settimane all'inizio dell'amministrazione Trump. Indagato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nell'ambito del cosiddetto "Russiagate", per aver incontrato l'ambasciatore russo a Washington prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, l'ex generale si era riconosciuto colpevole di aver mentito all'Fbi in merito ai contenuti dell'incontro, ma aveva poi ritirato la confessione, accusando gli investigatori federali di avergliela estorta ventilando conseguenze legali ai danni di suo figlio. Il dipartimento di Giustizia Usa ha fatto decadere le accuse a Flynn nel 2020. Lo scorso marzo l'ex generale ha intentato una causa da 50 milioni di dollari contro il dipartimento di Giustizia, l'Fbi e altre agenzie federali, accusandoli di persecuzione politica. (Was)