Ucraina: "Washington Post", Prigozhin ha offerto a Kiev di rivelare posizione delle forze russe

- Evgenij Prigozhin, leader del gruppo paramilitare russo Wagner, in prima linea nella battaglia per la conquista della città ucraina di Bakhmut, avrebbe offerto privatamente a Kiev di rivelare la posizione di unità militari russe, in cambio del ritiro dell'esercito ucraino dalle ultime posizioni che ancora presidia in quella città. Lo afferma il quotidiano statunitense "Washington Post", che cita i contenuti di alcuni dei documenti riservati del Pentagono trapelati su Internet nelle scorse settimane. Stando a uno dei documenti, Prighozin "ha trasmesso la proposta ai suoi contatti nel direttorato dell'intelligence militare dell'Ucraina, coi quali ha mantenuto comunicazioni in segreto nel corso della guerra". Il leader del gruppo Wagner avrebbe offerto informazioni su posizioni delle forze russe in Ucraina in cambio di un disimpegno militare di Kiev dalle ultime linee difensive nella periferia sud-occidentale di Bakhmut e nelle aree circostanti. Proprio quell'area, però, è stata teatro la scorsa settimana di un massiccio contrattacco delle forze ucraine, che sono riuscite a respingere reparti di fanteria motorizzata russa dalle loro posizioni più avanzate e liberare alcune delle vie d'ingresso nella città. Un intervento della Wagner sembra aver arginato almeno per il momento ulteriori avanzate delle forze ucraine. (Was)