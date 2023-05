G7: Valditara, personalizzazione istruzione, valorizzazione docenti e Ia al centro della ministeriale di Kanazawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La personalizzazione dell'istruzione, la valorizzazione della professione docente e il ruolo dell'intelligenza artificiale sono stati temi centrali durante la riunione dei ministri dell'Istruzione del G7 che si è tenuta a Kanazawa, in Giappone. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. "Vorrei sottolineare la straordinaria sintonia nelle riflessioni e nelle valutazioni che è emersa dal confronto tra i vari Stati", ha scritto il ministro. "In particolare, la centralità attribuita alla personalizzazione dell'istruzione per la valorizzazione dei talenti di ogni studente, strumento ritenuto decisivo anche nella lotta alla dispersione". (segue) (Git)