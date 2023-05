G7: leader Usa, Giappone e Corea del Sud si incontreranno a margine del vertice di Hiroshima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo del G7, che si riuniranno dal 19 al 21 maggio a Hiroshima, in Giappone, terranno in quell'occasione tre sessioni di dialogo esteso con le controparti da otto Paesi, inclusi India e Brasile. Lo anticipano fonti diplomatiche giapponesi, secondo cui le tre sessioni saranno parte di un totale di nove sessioni di dialogo che scandiranno il vertice in programma la prossima settimana. Oltre a India e Brasile, il Giappone ha invitato al summit anche i leader di Australia, Indonesia, Corea del Sud, Vietnam, Comore e Isole Cook. La presidenza giapponese del G7 ha posto il rafforzamento delle relazioni con il cosiddetto "Sud Globale" in cima all'agenda del gruppo delle sette economie avanzate; le tre sessioni di dialogo esteso interesseranno tra gli altri anche i temi del conflitto in Ucraina e della sicurezza alimentare. (segue) (Git)