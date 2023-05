Thailandia: elezioni parlamentari, Move Forward pronto a proclamare vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione ufficiale dei seggi verrà però confermata dalle autorità elettorali thailandesi solo tra alcune settimane. I due partiti vincitori, che si ritiene possano trovare un'intesa di governo, totalizzerebbero così poco meno di 300 deputati, su un totale di 500. Una posizione di controllo che potrebbe uscire ulteriormente rafforzata nel caso in cui aderisse anche il partito Bhumjaithai, arrivato terzo con 68 seggi. All'orizzonte permangono però diverse incognite, incluse le sfide legali opposte a Move Forward, che si vocifera possa addirittura essere sciolto per via giudiziaria come accaduto alla sua precedente iterazione, Future Forward, dopo il successo alle elezioni del 2019. (segue) (Fim)