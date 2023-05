Business news: Venezuela, Maduro, cresceremo più del 5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha dichiarato che l’economia nazionale crescerà nel 2023 più del 5 per cento previsto dal Fondo monetario internazionale (Fmi). "Aspiriamo a una crescita nel 2023 superiore alla proiezione del 5 per cento fatta dall’Fmi. Con determinazione e lavoro la raggiungeremo", ha affermato Maduro durante il suo programma "Con Maduro+". Nel suo rapporto diffuso ad aprile l’Fmi prevede per il Venezuela una crescita del 5 per cento quest’anno e del 4,5 per cento nel 2024. (Res)