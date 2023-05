Business news: Brasile, Bridgestone annuncia stop produzione pneumatici a San Paolo, 600 licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda giapponese di pneumatici Bridgestone ha annunciato la chiusura della linea di produzione dedicata alle gomme per autovetture presso lo stabilimento di Santo Andrè, nello stato di San Paolo e il conseguente licenziamento di 600 dipendenti. La produzione presso fabbrica sarà sospesa alla fine di quest'anno. Continuerà invece la produzione di pneumatici per camion. Lo stabilimento Bridgestone di Santo André ha attualmente 3.400 dipendenti. Il totale dovrebbe essere ridotto a 2.800. In una nota, Bridgestone riferisce che il cambiamento è "parte di un processo continuo di valutazione del business e del mercato, per garantire la competitività dell'azienda e determinare la migliore allocazione delle risorse". Dal 2024 la produzione brasiliana di pneumatici per autovetture sarà concentrata solo nello stabilimento dell'azienda a Camaçari, nello stato di Bahia. (Res)