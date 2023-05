Business news: Brasile, governo azzera tariffe importazione su 564 prodotti e macchinari industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto l'azzeramento delle tariffe sulle importazioni di prodotti, forniture e macchinari utilizzati dalle industrie del paese. Secondo la lista stilata dal Comitato esecutivo di gestione (Gecex) della Camera del commercio estero (Camex) un totale di 564 prodotti entreranno nel paese senza pagare dazi. Azzerate anche le tariffe su 64 prodotti informatici e delle telecomunicazioni. L'aliquota media per prodotti industriali e informatici era dell'11 per cento. Circa l'80 per cento di questi prodotti per cui non saranno pagati i dazi fino al 2025 sono importati da Stati Uniti, Cina, Germania e Italia. (Res)