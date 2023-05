Business news: Brasile, Banca mondiale, deforestazione può provocare perdite per 317 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di produzione adottato in Brasile è insostenibile e potrebbe portare presto l'Amazzonia a un punto di non ritorno, in cui cambiamento climatico e deforestazione porterebbero a danni irreversibili. Lo riferisce la Banca mondiale (Bm) in un rapporto in cui evidenzia che la distruzione della foresta pluviale amazzonica potrebbe provocare perdite per 317 miliardi di dollari all'anno. Il calcolo dei rischi della Bm parte dalla valutazione del cosiddetto "valore della foresta amazzonica", con cui stima il costo per mantenere in piedi la foresta e la capacità del territorio di proteggere il suolo e mantenere il regime delle precipitazioni. (Res)