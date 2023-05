Business news: Brasile, ministro Esteri, su accordo con Mercosur Ue molto protezionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) sta mostrando un orientamento molto protezionista nelle trattative per la conclusione dell'accordo commerciale con il Mercato unico del sud (Mercosur). Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, nel corso di un'audizione alla commissione per le relazioni estere del Senato. "I termini indicati dall'Ue per la conclusione dell'accordo commerciale con il Mercosur mostano un orientamento molto protezionista. L'Ue pur non criticando direttamente il gruppo né i paesi che lo compongono, ha un pregiudizio molto protezionista. Stiamo rivalutando l'accordo", ha affermato il ministro. (Res)