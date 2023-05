Argentina: amministrative, Saenz si conferma governatore della provincia di Salta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gustavo Saenz, fondatore e leader del partito regionalista Pais, si è confermato governatore della provincia argentina di Salta. Con oltre il 93 per cento delle schede scrutinate, Saenz ha ottenuto il 47,1 per cento dei consensi, in grande vantaggio su Miguel Nanni, candidato del centrodestra fermo al 17,5 per cento. Saenz, che giunge al secondo mandato dopo quello iniziato nel 2019, non ha una collocazione precisa nello schieramento politico nazionale, avendo mosso i primi passi al fianco dell'attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa, è considerato vicino al presidente Alberto Fernandez, ma collabora anche con personalità delle opposizioni conservatrici. L'affluenza è stata pari al 67,8 per cento degli aventi diritto. La provincia di Salta si trova nel settore nordoccidentale del Paese, e divide frontiera con Paraguay, Cile e Bolivia. Gran parte del territorio si trova in zona montagnosa o nell'altopiano: l'altitudine media è sopra i 1200 metri, mentre la cima più alta è il vulcano Llullaillaco, 6.739 metri sul livello del mare. Quella di Salta è una delle tre province, assieme alla Terra del Fuoco e alla Pampa, dove domenica si eleggevano i governatori. Un voto che si sarebbe dovuto celebrare anche nelle province di Tucuman e San Juan, ma a pochi giorni dall'apertura delle urne, accogliendo un ricorso dei candidati di centrodestra, la Corte suprema decideva sospendeva l'elezione a governatore per verificare se i nomi indicati dal centrosinistra avessero o meno infranto norme elettorali locali. (Abu)