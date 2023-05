Turchia: leader opposizione Kilicdaroglu fiducioso in visita del probabile ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali che si sono tenute ieri in Turchia culmineranno quasi certamente in un ballottaggio tra il capo dello Stato uscente, Recep Tayyip Erdogan, e il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu. Il Consiglio elettorale supremo della Turchia attribuisce al capo dello Stato il 49,49 per cento dei consensi col 91,93 per cento delle schede conteggiate: mezzo punto percentuale in meno rispetto alla soglia del 50 per cento necessaria ad Erdogan per vincere le elezioni al primo turno. Questi si è detto però fiducioso che il suo vantaggio aumenterà nuovamente durante il conteggio degli ultimi voti: "Siamo già in testa al nostro avversario diretto di 2,6 milioni di voti. Sono convinto che questo divario aumenterà ulteriormente coi risultati finali", ha dichiarato Erdogan dalla sede del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) ad Ankara. (Tua)