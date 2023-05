Usa: crisi bilancio, Democratici sollecitano Biden ad assumere una iniziativa unilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi senatori del Partito democratico stanno sollecitando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a ricorrere al 14mo emendamento della Costituzione Usa per sbloccare la crisi di bilancio, decretando unilateralmente un innalzamento del limite legale di indebitamento dello Stato federale e scongiurando così il rischio di un default. Come evidenziato dalla stampa Usa, una iniziativa unilaterale dell'inquilino della Casa Bianca in materia di spesa e indebitamento pubblico non avrebbe precedenti nella storia del Paese, e aprirebbe le porte ad accuse di incostituzionalità. I sostenitori dell'iniziativa, tra cui i senatori democratici Dick Durbin ed Elizabeth Warren, sminuiscono però tale prospettiva, sostenendo di aver già consultato in proposito esperti di diritto costituzionale, ricevendo pareri rassicuranti. I Repubblicani, che controllano la Camera dei rappresentanti Usa e chiedono di vincolare l'innalzamento del "tetto al debito" a misure di consistente taglio della spesa pubblica, hanno già avvertito che un ricorso di Biden al 14mo emendamento costituzionale innescherebbe un'azione legale immediata. (segue) (Was)