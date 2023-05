Usa: crisi bilancio, Democratici sollecitano Biden ad assumere una iniziativa unilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il presidente ha dichiarato di aver "considerato" la possibilità di un ricorso al 14mo emendamento per risolvere lo stallo. La segretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha espresso invece scetticismo, avvertendo che un ricorso del presidente ai poteri emergenziali "comporterebbe ovviamente una controversia legale, non sarebbe una soluzione a breve termine". Il 14mo emendamento della Costituzione Usa, approvato dal Senato federale nel 1866, poco dopo la conclusione della guerra di secessione, per garantire i diritti degli schiavi e il giusto processo, include un passaggio secondo cui "la validità del debito pubblico degli Stati Uniti, autorizzato dalla legge, inclusi i debiti contratti per il pagamento delle pensioni e le ricompense per i servizi per reprimere l'insurrezione o la ribellione, non deve essere messa in discussione". Tale passaggio, adottato per impedire agli Stati confederati di disconoscere il debito contratto durante la guerra, potrebbe offrire secondo alcuni senatori democratici un appiglio al presidente Biden per aggirare il limite legale di indebitamento dello Stato federale. (Was)