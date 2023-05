Turchia: elezioni, per sindaco di Ankara avanti Kilicdaroglu con il 47,42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Ankara, Mansur Yavas, ha dichiarato in una conferenza stampa tenuta poco fa che Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione, sarebbe in testa con il 47,42 per cento dei voti alle elezioni presidenziali, davanti al presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, secondo con il 46,80 per cento delle preferenze. Tale conteggio sarebbe basato sui dati ottenuti dall’opposizione a livello nazionale, ha spiegato Yavas, anch’egli all’opposizione. I rivali del presidente turco contestano le proiezioni diffuse dall’agenzia di stampa governativa “Anadolu”, che vedrebbero in testa il capo dello Stato uscente, accusata di fornire dati parziali e di omettere le zone dove Kilicdaroglu è più forte. (Res)