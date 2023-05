Business news: Cile, Codelco firma accordo con australiana Bhp per rafforzare sostenibilità operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria di stato cilena, Codelco, e la multinazionale australiana BHP Group hanno firmato un accordo di collaborazione per condividere l’esperienza accumulata nei progetti di innovazione orientati a rafforzare la sostenibilità delle operazioni. Bhp Group opera nel maggior giacimento di rame del Cile, Minera Escondida. “Il nostro rame fa parte della soluzione al cambiamento climatico che minaccia il pianeta e deve essere prodotto in modo sostenibile, coerente con tale causa. L'innovazione è uno degli assi principali della nostra gestione, un focus che possiamo sviluppare solo in collaborazione con attori altrettanto attivi in ​​questa ricerca, come nel caso di Bhp", ha affermato il presidente esecutivo di Codelco, André Sougarret. L'accordo avrà una durata di cinque anni e sarà guidato da un comitato direttivo, composto da gruppi di lavoro con professionisti delle due società. Il Cile è il primo produttore mondiale di rame e detiene le maggiori riserve di litio del pianeta. (Res)