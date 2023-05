Turchia: “Anadolu”, Erdogan per la prima volta sotto al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, è sceso per la prima volta al di sotto della soglia del 50 per cento dei voti alle elezioni presidenziali tenute oggi, 14 maggio, secondo le proiezioni dell’agenzia di stampa filo-governativa “Anadolu”. Con l’89,2 per cento delle schede conteggiate, l’agenzia dà Erdogan in testa con il 49,94 per cento delle preferenze, davanti al leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell’opposizione, Kemal Kilicdaroglu, al secondo posto con il 44,3 per cento. Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti, ha ottenuto il 5,3 per cento dei voti. Un’altra proiezione dell’agenzia di stampa “Anka”, vicina all’’opposizione, basata sul 94,45 per cento delle schede, prevede Erdogan al 49,02 per cento, Kilicdaroglu al 45,2 per cento e Ogan al 5,3 per cento. Il ballottaggio è dunque ormai quasi certo per le due agenzie di stampa rivali. (Tua)