Business news: Colombia, vicepresidente Marquez in visita in Sudafrica, Kenya ed Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Colombia, Francia Marquez, ha iniziato un tour nel continente africano, che la vedrà fare tappa in Sudafrica, Kenya ed Etiopia, accompagnata da una delegazione di oltre 50 persone. In un'intervista a radio “Caracol" prima della partenza, Marquez ha risposto a chi ha criticato i costi e la necessità del viaggio: “Molti sono rimasti a una visione dell'Africa del XVI secolo. L'Africa oggi non è così. L'Africa è cambiata", ha dichiarato. In agenda incontri con il vicepresidente del Sudafrica e i presidenti di Kenya ed Etiopia, oltre a un incontro con l’Agenzi di sviluppo dell’Unione africana. Tra gli obiettivi del governo del presidente colombiano Gustavo Petro c'è la costruzione di nuove alleanze commerciali con l'Asia e l’Africa. Secondo il Dipartimento nazionale di statistica (Dane) durante il 2022, le vendite della Colombia in questo continente sono state pari a 1,3 miliardi di dollari, con un aumento del 158 per cento rispetto al 2021. (Res)