Business news: Cile, Senato approva legge che disciplina imposta sui profitti minerari

- Il Senato del Cile ha approvato il disegno di legge che disciplina l'imposta sui profitti minerari. Il provvedimento, che entrerà in vigore nel 2024, stabilisce un carico fiscale massimo del 46,5 per cento per le imprese che producono più di 80mila tonnellate di rame e del 45,5 per cento per quelle che producono tra le 50mila e le 80mila tonnellate. Il Cile è il primo produttore mondiale di rame. Il ministro delle Finanze, Mario Marcel, ha affermato che un terzo dei ricavi andrà al territorio. Il disegno di legge passerà ora alla Camera per l’approvazione. (Res)