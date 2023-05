© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo per lo stanziamento di 3,8 miliardi di real alla cultura attraverso la legge Paulo Gustavo. Il denaro proveniente dal Fondo settoriale audiovisivo (Fsa) e dal Fondo nazionale per la cultura (Fnc) sarà trasferito a Stati e municipi perché li investano in iniziative culturali. (Res)