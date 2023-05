© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentato al Congresso una proposta per ridurre l’imposta sul reddito per le persone naturali. "Nell’applicare il sistema di detrazione sarà preso in considerazione il carico familiare del contribuente”, ha detto il ministro delle Finanze, Pablo Arosemena, parlando alla stampa. Il costo di questa riforma fiscale si aggira sui 200 milioni di dollari. (Res)