- VARIE- Cerimonia di consegnata della Laurea ad honorem in Cybersecurity a Silvio Micali, docente di Informatica al MIT di Boston e alunno della Sapienza, primo e unico italiano a vincere il prestigioso Premio Turing in cinquant'anni di storia. Aula magna – Palazzo del Rettorato – piazzale Aldo Moro 5, Roma (Ore 11)- Anpi Quadrante VII Municipio e Anpi provinciale Roma discutono di Crisi climatica e Conflitti globali con la scienza e con il movimento "FridaysForFuture". Presso Teatro di Villa Lazzaroni, via di Fortifiocca 71 (Ore 17:30) (Rer)