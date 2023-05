© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Avianca ha ottenuto ricavi per 1,087 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest'anno, il 34,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo ha riferito la compagnia aerea mercoledì. Dei 1,087 miliardi di dollari, 828,9 milioni di dollari sono coperti dal trasporto passeggeri, un segmento che ha avuto una crescita del 51,2 per cento. (Res)