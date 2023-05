Business news: Cile, governo rivede al rialzo stime crescita nel 2023, +0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Cile ha migliorato le previsioni di crescita per il 2023, portandole a +0,3 per cento rispetto alla contrazione dello 0,7 per cento prevista nell’informativa sulle finanze pubbliche del quarto trimestre del 2022. “Possiamo convalidare questa cifra positiva con i dati che abbiamo per il primo trimestre di quest'anno. Già questo indica una crescita dell'attività dell’1 per cento rispetto al trimestre immediatamente precedente”, ha spiegato il ministro delle Finanze, Mario Marcel, presentando alla Commissione finanze del Senato il rapporto di finanza pubblica del primo trimestre. (Res)