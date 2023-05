Business news: Brasile, volume d'affari e-commerce cresciuto 20 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari dell'e-commerce in Brasile ha raggiunto i 187 miliardi di real (34,2 miliardi di euro) nel 2022, in aumento del 20 per cento rispetto al 2021, quando il settore aveva registrato un fatturato di 155,7 miliardi di real (28,5 miliardi di euro). Lo riferisce l'Osservatorio sul commercio elettronico del ministero dello Sviluppo, industria, commercio e servizi. L'osservatorio raccoglie dati del settore dal 2016. Complessivamente, fino al 2022, le operazioni di e-commerce in Brasile hanno registrato un volume d'affari di 628 miliardi di real (115 miliardi di euro). Il volume è passato da 36 miliardi real (6,6 miliardi di euro) nel 2016 a 187 miliardi nel 2022. Gli smartphone sono stati i beni di consumo più venduti su internet, movimentando 72,1 miliardi di real (13 miliardi di euro) in sette anni, pari all'11,5 per cento del totale. (Res)