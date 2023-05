Business news: Uruguay, l'inflazione cresce del 7,61 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) dell'Uruguay ha registrato una variazione mensile dello 0,75 per cento ad aprile, secondo l'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'indice ha accumulato un aumento del 4,27 per cento nel primo quadrimestre dell'anno e del 7,61 per cento negli ultimi 12 mesi. "Le principali incidenze, espresse in punti percentuali sulla variazione mensile dell'indice, provengono principalmente dal comparto Alimenti e bevande analcoliche (0,51) e, in misura minore, da altri comparti, tra cui figurano gli alloggi (0,03) ", ha riferito l'Ine. I prezzi della frutta e delle noci sono cresciuti del 5,32 per cento; ortaggi, tuberi e legumi del 6,70 per cento; latte, altri latticini e uova del 2,66 per cento, e carne e altri prodotti derivati ​​dello 0,78 per cento. Il comparto degli oli e dei grassi, invece, ha registrato un calo dello 0,81 per cento. Il comparto alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili è cresciuto del 0,23 per cento. L'aumento maggiore è stato quello dei prezzi degli affitti, che è stato dello 0,46 per cento. (Res)