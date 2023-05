Germania-Ucraina: fonti stampa, Zelensky aveva dimenticato in auto lo smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita odierna a Berlino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dimenticato il suo smartphone in un'automobile mentre stava per partire per Aquisgrana in elicottero. Lo ha riferito il quotidiano "Bild". “Dopo l'incontro con Scholz, Zelensky è salito sull'elicottero. Quando le porte erano già chiuse e tutto era pronto per il decollo, si è accorto che il cellulare era rimasto in macchina”, scrive il giornale. Oltre allo smartphone, Zelensky ha dimenticato anche il suo power bank nell'auto citata, con la quale era stato precedentemente portato nell'ufficio del cancelliere. Secondo "Bild", il volo è stato brevemente ritardato mentre un membro dell'Ufficio federale di polizia criminale è corso all'elicottero per restituire gli effetti personali di Zelensky. (Geb)